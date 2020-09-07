В Смоленске открыли бюст Марии Октябрьской. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Бюст герою Великой Отечественной войны Марии Октябрьской торжественно открыли в Сквере памяти Героев в Смоленске. Напомним, это 20-й памятник открытый в рамках рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается ...».

О подвиге легендарной женщины рассказывают из поколения в поколение. После смерти мужа, Мария Васильевна отдала все сбережения и попросила Сталина построить танк, чтобы бороться врагом. Во время одной из операций была смертельно ранена. Герой Великой Отечественной войны похоронена в Сквере памяти Героев у подножия Смоленской крепостной стены.