Движение транспорта ограничили на улице 1-й Брянской в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 8 сентября и до окончания работ ограничено движение транспортных средств от дома №4 до №26а по ул. 1-я Брянская в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Временные дорожные знаки появились в целях обеспечения безопасности на время проведения ремонтных работ при прокладке наружных сетей дождевой канализации.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят продумать маршруты движения.

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