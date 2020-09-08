Автобус с автомобилем столкнулись в центре Смоленска. Фото: паблик "Смоленский транспорт" ВК.

Автобус №50 столкнулся с легковым автомобилем в центре Смоленска. ДТП произошло утром 8 сентября у Камерного театра.

По информации очевидцев, в аварии никто не пострадал. Транспорту причинены механические повреждения.

В настоящее время на месте работает экипаж ДПС.

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