В Смоленске ссора двух незнакомых парней закончилась убийством. Фото: из архива издания.

Конфликт двух парней в одном из общежитий по улице Шевченко в Смоленске закончился убийством. От рук жителя Смоленска погиб 20 летний парень. Трагедия произошла 6 сентября.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, сначала подозреваемый вступил в словесный конфликт с группой людей, которая стояла в подъезде, а после ударил одного из них ножом. Затем подозреваемый позвонил в «скорую помощь» и в полицию.

В настоящее время ранее судимый за кражу 22-летний житель областного центра задержан. Следственные действия продолжаются.