Более 200 км железнодорожного полотна отремонтировано в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе МЖД завершается ремонтно-путевая кампания, за время которой отремонтировано 235 км железнодорожного полотна, заменено 19 стрелочных переводов, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, железнодорожники провели капитальный ремонт 18,7 км путей (100% от запланированного объема) на участках Сафоново – Милохово, Валутино – Смоленск-Сортировочный – Смоленск и железнодорожных станциях Сафоново, Смоленск-Сортировочный и Смоленск.

Работы направлены на обеспечение надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.