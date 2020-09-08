Двое смолян стали носителями опасных инфекций после укуса клещей. Фото: из архива издания.​ Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Два жителя Смоленской области стали носителями опасных инфекций после укуса клещей. С 27 августа по 2 сентября паразиты присосались к 24 жителям региона, из которых трое — дети.

— В лабораториях исследованы 9 клещей, из них в 1 случае обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, — сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора. — Обратившимся назначено лечение.

Всего с начала года от кровопийц пострадали 1193 человек.