В Смоленске собирают помощь для животных из приюта «Верность». Фото: pixabay.com.

В Смоленске стартовала благотворительная акция для приюта «Верность».

Чтобы помочь кошкам и собакам вы можете пожертвовать приюту сухие и влажные корма, любые виды круп, макаронные изделия, консервы, старые, ненужные пледы, одеяла, полотенца, простыни, подстилки, наполнитель для кошачьих туалетов, переноски, большие клетки, когтеточки, миски для еды, кошачьи лотки, поводки, ошейники и шлейки для щенков, шприцы, витамины, одноразовые пеленки, бинты, антисептики, игрушки, щетки, мешки для мусора, резиновые перчатки, средства по дезинфекции помещений, капли от блох и клещей.

Помощь для животных будут ждать по адресу: улица Крупской, дом 37, 1 этаж - с 09.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. Связаться с волонтерами можно по телефонам - 8(4812) 31-03-47 и 38-22-44.

Благотворительная акция продлится до 30 сентября.