Под Вязьмой установят бюст летчице Екатерине Будановой. Фото: из свободных источников.

Бюст героя Великой Отечественной войны будет установлен в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…».

Екатерина Васильевна Буданова родилась 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянка Вяземского района. После окончания школы уехала работать в Москву на завод в Филях. Без отрыва от производства закончила местный аэроклуб с отличием и получила звание лётчика-инструктора. Так исполнилась детская мечта Кати Будановой.

С 1934 года она работает инструктором аэроклуба, проявляет все больше лётных успехов. С началом войны переучилась на боевой «Як-1» и попала на фронт. В одном из боев тяжело ранена. Сердце летчицы остановилось с последним оборотом пропеллера после его посадки. Ей было 26 лет.