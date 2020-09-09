В Смоленске открыли бюст Ивана Ефимовича Клименко. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске открыли бюст Почетного гражданина города-героя, Смоленской области Ивана Ефимовича Клименко. Во многом благодаря нашему земляку в 1985 году Смоленску было присвоено почетное звание «Город-герой».

Бронзовый памятник установили в сквере, который носит его имя, недалеко от дома, где жил Иван Ефимович.

В Смоленске открыли бюст Ивана Ефимовича Клименко. Фото: администрация Смоленской области.

На церемонии открытия внук Алексей отметил, что бюст обращен в сторону одного из лучших учебных заведений города Смоленска (гимназия №1 имени Н. М. Пржевальского, — прим. ред.) не случайно, ведь его дед очень серьезно относился к вопросам воспитания молодежи.

- Надеюсь, что этот памятник будет напоминать подрастающему поколению о богатом историческом опыте Смоленщины и великих свершениях их славных предков, - пожелал Алексей Клименко, начальник кафедры теории государства и права Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Владимира Яковлевича Кикотя.

Ранее "КП" писала, что под Вязьмой установят бюст летчице Екатерине Будановой. Бронзовый монумент откроют 9 сентября 2020 года в деревне Туманово.