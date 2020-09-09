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Санатории и лагеря заработают в Смоленской области

Послабления ограничительных мер позволяют начать им работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Санатории и лагеря заработают в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Санатории и лагеря заработают в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Санатории, лагеря и Дома отдыха в ближайшее время откроют свои двери в Смоленской области. 3-й этап снятия ограничительных мероприятий, установленных в соответствии с Указом «О введении режима повышенной готовности», разрешает работу санаторно-курортных организаций.

По словам начальника Департамента по социальному развитию Елены Романовой, бронирование путевок в оздоровительные организации региона станет возможным в ближайшее время.