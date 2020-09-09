В Смоленске рабочий упал с крыши дома. Фото: pixabay.com.

Тяжкий вред здоровью получил мужчина, упав с крыши дома по улице Чехова в Смоленске. Инцидент произошел 30 июля 2020 года. Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда.

Сотрудники пресс-службы сообщили, что мужчина был трудоустроен в ООО «ДорРемСтрой» и инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности.

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