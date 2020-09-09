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Поликлинику отремонтировали и оснастили в смоленском райцентре

Учреждение работает в штатном режиме, открыты процедурный, прививочный и иные кабинеты, работает дневной стационар, ведут прием врачи-специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поликлинику отремонтировали и оснастили в смоленском райцентре. Фото: администрация Смоленской области.

Поликлинику отремонтировали и оснастили в смоленском райцентре. Фото: администрация Смоленской области.

Поликлиническое отделение Холм-Жирковской ЦРБ открылось после капитального ремонта. В учреждении работает процедурный, прививочный и другие кабинеты, дневной стационар, ведут прием врачи-специалисты.

- Местные жители очень довольны - территориально поликлиника расположена крайне удобно, - говорит главный врач Холм-Жирковской ЦРБ Игорь Абдиркин.

Сотрудники поликлиники отмечают, что после того, как учреждение разместилось в отремонтированном здании, значительно улучшились условия труда и работать стало - одно удовольствие.

Ранее "КП" писала, что пять двоен родилось в августе в Смоленске. 302 младенца порадовали семейные пары своим появлением.