Поликлинику отремонтировали и оснастили в смоленском райцентре. Фото: администрация Смоленской области.

Поликлиническое отделение Холм-Жирковской ЦРБ открылось после капитального ремонта. В учреждении работает процедурный, прививочный и другие кабинеты, дневной стационар, ведут прием врачи-специалисты.

- Местные жители очень довольны - территориально поликлиника расположена крайне удобно, - говорит главный врач Холм-Жирковской ЦРБ Игорь Абдиркин.

Сотрудники поликлиники отмечают, что после того, как учреждение разместилось в отремонтированном здании, значительно улучшились условия труда и работать стало - одно удовольствие.

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