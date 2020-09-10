Новые тротуары установили на двух улицах в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Новые дорожки для пешеходов появились на улицах Красноборская и Щорса в Заднепровье. Их обустроили в рамках исполнения поручений главы региона, сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Красноборской построили не только новые тротуары от остановки общественного транспорта, но и обустроили также безопасный пешеходный переход, о чём давно просили местные жители.

В администрации обращают внимание, что подрядчиков обязывают соблюдать нормы комфортной среды - делать спуски и подъемы доступными для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Между тем, в центре Смоленске продолжаются активные работы на улице Николаева. На одной из сторон появился первый слой асфальта, завершаются работы по обустройству пешеходных дорожек. Трамвайное сообщение обещают запустить до 1 октября.