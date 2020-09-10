Из-за долга по кредиту смолянин едва не остался без жилья. УФССП России по Смоленской области.

Житель столицы региона едва не остался без однокомнатной квартиры - мужчина взял кредит в Сбербанке, но не стал его платить. Речь идет не маленькой сумме - 2,5 млн рублей.

Приставы направили письмо о возбуждении производства, но, получив его, должник не принял мер по погашению долга. И тогда исполнители пошли на крайние меры - наложили арест на квартиру.

- Узнав, что может остаться без крыши над головой, должник осознал серьезность ситуации и начал предпринимать меры к погашению кредиторской задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Смоленской области.

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