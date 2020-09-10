В Смоленске водитель автобуса едва не устроил драку на дороге. Фото: паблик «Черный список Смоленск» Вконтакте.

Пользователи соцсетей обсуждают недавний конфликт, который произошел между водителем пассажирского автобуса и ВАЗ-2108.

Со слов очевидца, мужчина на легковом автомобиле пытался развернуться перед автобусом согласно ПДД, но чем-то вызвал гнев перевозчика. И тогда тот вышел из кабины, взял трубу и направился к водителю ВАЗ-2108. Открыв водительскую дверь, мужчина закричал «Я тебя убью», написал один из очевидцев в паблике «Черный список Смоленск» Вконтакте.

Конфликт едва не перерос в драку, но, к счастью, никто не пострадал. Разбитым оказалось лишь стекло в автобусе.

Свидетель отмечает, что через некоторое время на место происшествия был вызван наряд ППС. Инцидент на дороге произошел в начале девятого вечера 8 сентября.

Фото: паблик «Черный список Смоленск» Вконтакте.

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