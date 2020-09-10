В Смоленске модернизировали спортшколу по хоккею с шайбой. Фото: администрация Смоленской области.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» была улучшена техническая база спортшколы по хоккею с шайбой в Смоленске. Секция закупила современный инвентарь для юных хоккеистов на 26 млн рублей.

Спортшкола приобрела уникальные интерактивное оборудование для формирования реакции и техники броска у хоккеистов. Спортсменам теперь доступны такие тренажёры, как «Супер пас», «Реакция», «Полный контроль шайбы», «Точность броска» и «Имитатор защитника». На сегодняшний день, это единственная хоккейная секция в области где есть профессиональное оборудование.

- Кроме этого, в рамках регпроекта «Спорт – норма жизни» мы получили новую самоходную ледозаливочную машину и спортивно-технологическое оборудование для занятий на льду – станки для заточки коньков, универсальное информационное табло, установки для сушки инвентаря и пр. Уверен, что новая материально-техническая база будет не только способствовать повышению уровня мастерства наших ребят, но и сделает их занятия более увлекательными, - сообщил директор спортшколы Виктор Кирюшкин.