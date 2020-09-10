В Смоленске реконструкция улицы Николаева завершится к концу октября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Улица Николаева в Смоленске будет полностью отремонтирована к концу октября, заверили в администрации города. На текущий момент завершены все работы по обустройству газопровода, сетей теплоснабжения и водоснабжения. Серьезной проблемой на момент работ стала замена канализационного корректора, который находился под трамвайными путями на глубине 8 метров. Коллектор работал на протяжении многих лет и требовал полной замены.

Кроме того, в администрации сообщили, что планируемая высадка деревьев будет закончена уже в середине октября. А еще для озеленения в скором времени будут дополнительно закуплены саженцы яблонь и сирени. Если растения не приживутся, то их заменят на аналогичные. Данное обстоятельство предусмотрено контрактом. Реконструкция кардинально изменит облик улицы.

Кроме того, сейчас в разработке находится проект по модернизации зелёной зоны между улицами Кирова и Николаева.

«КП» уже писала о начале работ по озеленению Николаева. Подробнее здесь.