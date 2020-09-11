Подземный переход в Смоленске снова очищают от надписей вандалов. Фото: администрация г. Смоленска.

Подземный переход на площади Победы отмывают от от надписей вандалов. Переправа регулярно подвергается нападкам любителей порисовать на стенах.

- Сотрудники «Дормостстроя» уже не в первый раз занялись очищением стен «подземки» на площади Победы: специальными чистящими средствами стирают надписи, граффити. Такие работы планируется вести на протяжении недели, - сообщили в администрации г. Смоленска.

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