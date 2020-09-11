В Ярцеве скоро завершится ремонт кинотеатра. Фото: администрация Смоленской области.

С 2017 года в Ярцеве Смоленской области реставрируют кинотеатр на Ленинской улице. На восстановление здания было направлено 9,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В кинотеатре уже отремонтировали кровлю, отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализацию. Обновили фасад. Сейчас ведутся работы во внутренних помещениях.

Открытие кинотеатра запланировано на конец 2020 года. После завершения всех работ в здании также откроют развлекательные центры. Там будут работать детское кафе и интерактивная игровая комната, оборудованные по всем современным тенденциям. Конечно же будут показывать кино. Администрация Ярцевского района заключила договор с ООО «Киноцентр» на показ фильмов до 2030 года.