В Смоленске СКР устанавливает причины пожара, в котором погибли люди. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Смоленские следователи устанавливают причину страшного пожара, в котором погибли мужчина и женщина. Специалисты осматривают место происшествия.

В пресс-службе ведомства сообщают, что погибшие злоупотребляли алкоголем, а квартира отапливалась обогревателем. Его неисправность и могла привести к ЧП.

- Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в едомстве.