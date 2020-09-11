В Смоленской области выделят деньги на реставрацию вяземской школы. Фото: администрация Смоленской области.

В 2021 году в администрации Смоленской области будут зарезервированы средства на ремонт вяземской школы №5 имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова. Директор учебного заведения Инга Ильина рассказала, что с открытия школы в 1948 году капитальный ремонт в ней ни разу не проводился. Сейчас кровля и фасад здания изношены, а вентиляционная вытяжка нуждается в полной замене.

Сметная документация школы уже прошла экспертизу, на ремонт потребуется порядка 9,2 млн рублей.

Некоторые реставрационные работы в школе уже проводились. Так, в учебном заведении удалось создать условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья. По программе «Доступная среда» в здании были установлены пандусы. Оборудована специальная сенсорная комната, где теперь проводятся занятия по корригирующей гимнастике. Созданы кабинеты для занятий адаптивной физкультурой.

Кроме того, финансирование позволило расширить все дверные проемы и создать необходимые условия для обучения ребят с ОВЗ на первом этаже. Так, помимо учебных классов, находятся столовая, спортзал, библиотека, рассказала директор.