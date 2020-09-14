Ночью в Смоленской области произошли сразу 2 пожара

Пожар бани в Гагаринском районе Фото: МЧС России

Вчера ночью, 13 сентября, в Смоленской области произошли два пожара хозяйственных построек, сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

Первый случай пожара произошел в 19:45 в Гагаринском районе, в деревне Пырково. На место вызова выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава. Сгорела баня.

Второй пожар случился в 22:46 в Починковском районе, в деревне Мачулы. На место вызова также выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава. Сгорела хозяйственная постройка.

В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняется.

Ранее ночной пожар напугал жителей одного из домов в Смоленском районе.