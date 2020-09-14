За неделю смоленские полицейские оштрафовали более 250 нарушителей

За курение на детских площадках – штраф от 2000 двух тысяч до 3000 рублей. Фото: pixabay.com

Смоленские полицейские за прошедшую неделю в регионе пресекли 251 правонарушение, связанное с распитием алкоголя в общественных местах. В соответствии с КоАП РФ наказание за это - штраф в размере от 500 до 1500 рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области.

66 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Были выписаны штрафы от 500 до 1500 рублей. Некоторых нарушителей ожидал арест на срок до 15 суток.

В отношении курильщиков составлено 10 административных протоколов. Нарушение запрета курения в общественных местах грозило той же суммой, что и за распитие алкоголя. А за курение на детских площадках наказание строже – штраф от 2000 двух тысяч до 3000 рублей.

31 смолянин совершил мелкое хулиганство. За это нарушителям грозит наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, пьяный житель Вязьмы избил полицейского.