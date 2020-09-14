В Дорогобуже собутыльник избил 57-летнего местного жителя Фото: pixabay.com

По информации МВД России «Дорогобужский», работники больницы сообщили о поступлении 57-летнего жителя посёлка Верхнеднепровский с телесными повреждениями.

Вечером пострадавший был в гостях у знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Далее между ними возник словесный конфликт, в результате которого подозреваемый избил потерпевшего руками и ногами в область головы. Причиненные телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. Он пояснил, что причиной его агрессивного поведения стало чрезмерное употребление алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, смоленский заключенный избил сотрудника исправительной колонии.