В Вязьме отключили холодную воду из-за аварии Фото: из архива ГУ МЧС России.

Сегодня, 14 сентября, в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области» поступило сообщение об аварийном отключении холодной воды в городе Вязьма.

Причина отключения: порыв трубы диаметром 150 мм. по переулку Загородный в районе дома 25. В зоне отключения находятся: 20 жилых домов, различной этажности, с населением 1949 человек, и школа №2.

Подвоз воды населению осуществляется по заявкам. Ремонтные работы проводит ООО "Смоленск-Вода".