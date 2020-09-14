Более 1000 видеокамер установили на улицах Смоленщины

Сегодня, 14 сентября, под председательством Губернатора Алексея Островского в администрации региона состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

На заседании присутствовали представители органов исполнительной и законодательной власти, Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, а также руководители силового блока и региональной Общественной палаты. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований.

На встрече обсудили создание и развитие функционирования на территории области правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», в том числе – системы видеонаблюдения и автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В настоящее время в муниципальных образованиях региона системы видеонаблюдения состоят из 1011 видеокамер (409 видеокамер с выводом изображения в дежурные части отделов полиции, 246 – в дежурные части линейных отделов МВД России на станции Смоленск и 40 видеокамер с выводом изображения в комнату охраны на автовокзале города Смоленска). С начала 2020 года на территории области установлено 49 видеокамер.

«Работу по увеличению количества камер видеонаблюдения, входящих в состав АПК «Безопасный город», необходимо продолжать. Знаю, что в ряде муниципалитетов этот вопрос стоит достаточно остро» - Алексей Островский.

Ранее смоленский губернатор рассказал, введут ли в регионе карантин.