Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 1000 видеокамер установили на улицах Смоленщины

Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Более 1000 видеокамер установили на улицах Смоленщины

Более 1000 видеокамер установили на улицах Смоленщины

Сегодня, 14 сентября, под председательством Губернатора Алексея Островского в администрации региона состоялось заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

На заседании присутствовали представители органов исполнительной и законодательной власти, Главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, а также руководители силового блока и региональной Общественной палаты. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований.

На встрече обсудили создание и развитие функционирования на территории области правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», в том числе – системы видеонаблюдения и автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В настоящее время в муниципальных образованиях региона системы видеонаблюдения состоят из 1011 видеокамер (409 видеокамер с выводом изображения в дежурные части отделов полиции, 246 – в дежурные части линейных отделов МВД России на станции Смоленск и 40 видеокамер с выводом изображения в комнату охраны на автовокзале города Смоленска). С начала 2020 года на территории области установлено 49 видеокамер.

«Работу по увеличению количества камер видеонаблюдения, входящих в состав АПК «Безопасный город», необходимо продолжать. Знаю, что в ряде муниципалитетов этот вопрос стоит достаточно остро» - Алексей Островский.

Ранее смоленский губернатор рассказал, введут ли в регионе карантин.