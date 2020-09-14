19 сентября в Смоленске пройдет Всемирная акция чистоты «Сделаем!» Фото: pixabay.com

19 сентября акция по уборке территорий от мусора в рамках ежегодного масштабного гражданского проекта пройдет в 150 странах, в том числе и России. Смолян приглашают принять участие во Всемирном днем чистоты «Сделаем!», сообщает администрация города.

Цель проекта – объединить общество, власть, бизнес и средства массовой информации в одну команду для уборки несанкционированных свалок.

С июля в Смоленской области проходил подготовительный этап акции, в ходе которого на карте региона были обозначены места свалок, проведены мероприятия по привлечению участников – коллективов организаций, общественных движений, волонтеров, активных граждан.

Во всем вопросам участия во Всемирном дне чистоты «Сделаем!» следует обращаться к координатору проекта в Смоленской области Петрову Павлу Владиславовичу (тел. 8-950-708-19-52).