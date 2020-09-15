На 8 улицах Смоленска отключат горячую воду Фото: pixabay.com

По информации администрации Смоленска, в связи с плановой проверкой оборудования муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» может ограничить горячее водоснабжение в период с 14 по 18 сентября.

Это может коснуться следующих адресов: ул. Большая Советская, 13, 15, 17/1, ул. Докучаева, 11, ул. Большая Краснофлотская, 1, ул. Крупской, 38а, ул. Кутузова, 2, 2б, ул. Губенко, 2, 2а, ул. Фрунзе, 42, 42а, ул. Карбышева, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.