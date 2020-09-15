Фонд «СозИдаНие» Сергея Неверова побывал в гостях в приюте для животных Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Депутат Сергей Неверов посетил приют для животных, передал необходимые корма и медикаменты. Также Неверов рассказал о своих «четвероногих»: у него пять собак, два кота и кошка

«Переехали, в новом доме не оказалось места», «выкинули коробку на глазах и уехали», «дети наигрались» - так начинается множество историй о человеческой безответственности. Пять лет назад Наталья купила с мужем земельный участок под Гагариным и организовала временную передержку для бездомных животных «Доброе сердце». Людей с действительно добрыми намерениями оказалось больше. Собралась инициативная группа, которая ежедневно ищет любящую семью и теплый дом своим подопечным.

Фонд «СозИдаНие» Сергея Неверова побывал в гостях в приюте для животных Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

«Будем помогать, насколько хватит сил и возможностей. Огромное вам спасибо за поддержку», - сказали волонтеры Сергею Неверову. Они также рассказали еще об одной проблеме: в весенне-летний сезон вызывает опасение соседний участок, за которым совершенно не следят владельцы. «Приходится постоянно тушить пожары! Вольеры ведь могут загореться. Я разговаривала с собственником, в прошлом году траву они скосили, а в этом - снова лес», - поделилась Наталья.

Сейчас волонтеры начали строить забор и надеются, что это сможет улучшить ситуацию.

Фонд «СозИдаНие» Сергея Неверова побывал в гостях в приюте для животных Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

В соседнем Вяземском районе у Натальи появились друзья по несчастью. Местная жительница Елена в поселке Андрейково также организовала приют для собак. Сегодня в «Доме добра» обитают более 200 постояльцев, которым Сергей Неверов также передал ценный груз.

Организаторы и их четвероногие друзья всегда нуждаются в поддержке. Стерилизация только одной собаки в среднем обходится в 5 тысяч рублей. Связаться с волонтерами можно в социальных сетях.