С 16 сентября в Смоленске появятся транспортные карты

Транспортная карта «Электронный кошелек» – альтернатива банковской карте для безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте. Смоляне смогут пользоваться ей уже с 16 сентября, сообщает администрация города.

Карту можно получить в пунктах продажи проездных билетов и в муниципальных транспортных предприятиях областного центра – МУ ТТП и МУП «Автоколонна 1308».

Перед первым использованием карты и по мере расходования с нее денежных средств карту необходимо пополнять, то есть зачислять средства через банкоматы и терминалы Сбербанка, на сайте «Сбербанк Онлайн», в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Пополнить карту можно на любую сумму от 1 до 5000 рублей. Рассчитаться за проезд по карте возможно через 20 – 30 минут с момента пополнения.

Для оплаты проезда необходимо приложить карту к транспортному терминалу, который произведет оплату проезда и выдаст электронный билет (чек). Пассажир обязан сохранять чек до конца поездки для предъявления его контролеру при проверке.

Чек, выданный при первом пополнении карты, необходимо хранить до момента совершения первой поездки по транспортной карте. Этот чек является документом, подтверждающим право пользования транспортной картой и возврата остатка, в случае ее утери или выхода из строя.

При поломке или утрате Транспортной карты, следует обратиться в службу техподдержки по телефону 8-800-500-76-31, по которому оператор даст разъяснения о последующих действиях.

Гарантийный СРОК службы карты с момента подключения составляет 5 лет.