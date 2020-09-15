Смоленские спасатели обезвредили 2 боеприпаса времен ВОВ Фото: из архива ГУ МЧС России.

В годы Великой Отечественной войны на Смоленщине проходило большое количество ожесточенных боев. Страшные находки до сих пор обнаруживают жители области в лесах и полях, на приусадебных участках, улицах городов и сел, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Вчера, 15 сентября, специалисты отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской области изъяли и уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Минометная мина калибра 82 мм была обнаружена в деревне Буховка Смоленского района, второй боеприпас - минометная мина калибра 50 мм была найдена в Руднянском районе, в деревне Рыжиково.