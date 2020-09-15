15 и 16 сентября в Смоленске отключат холодную воду в трех районах Фото: pixabay.com

По информации администрации Смоленска, в связи с ремонтными работами будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

- 15 сентября с 10.00 до 17.00 – п. Волчейка, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- 16 сентября с 10.00 до окончания работ – ул. Попова, 10а (школа № 16), 11 (детский сад «Теремок»), ул. Ломоносова, 15в, 15г.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Напомним, на 8 улицах Смоленска отключат горячую воду