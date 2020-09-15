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Пенсионер украл у смолянина телефон из автомобиля

Похищенное он уже успел сбыть
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пенсионер украл у смолянина телефон из автомобиля

Пенсионер украл у смолянина телефон из автомобиля

Фото: pixabay.com

По информации УМВД России по Смоленску, у 34-летнего местного жителя украли телефон из его авто.

Неизвестный проник в салон автомашины путем свободного доступа и похитил мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 61-летний местный житель. Похищенное уже успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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