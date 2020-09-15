На Смоленщине сотрудники МЧС очистили от мусора берег Ольшанских карьеров Фото: из архива ГУ МЧС России.

В Смоленской области проходит ежегодная Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег». Специалисты отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области очистили от мусора берег Ольшанских карьеров.

Во время проведения этой акции сотрудники ведомства приводят в порядок излюбленные места отдыха населения у водоемов. К спасателям присоединяются организации, учебные заведения, представители Администраций, волонтеры и так далее.

Основной целью акции является наведение и поддержание экологического порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе.

Работа по очистке берегов водоёмов региона продолжается.

Напомним, чиновники проконтролируют качество уборки улиц в Смоленске.