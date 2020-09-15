У смолянки путем взлома дачного дома украли электротехнику Фото: pixabay.com

По информации МВД России «Гагаринский», 68-летнюю жительницу Москвы украли имущество из её дачного дома, расположенного в одной из деревень Новодугинского района.

Злоумышленник проник в дом путем взлома замка входной двери и похитил часть электроприборов. В ходе осмотра места происшествия были изъяты следы рук.

Подозреваемым оказался неработающий 40-летний житель Волгоградской области. Он был задержан. Похищенное нашли по месту жительства подозреваемого, распорядиться им он не успел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, – лишение свободы на срок до шести лет.

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