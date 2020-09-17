Движение транспорта перекроют в центре Смоленска из-за «Кросса нации» Фото: pixabay.com

19 сетября в Смоленске пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации - 2020». Поэтому в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 8 утра до 12.30 будет прекращено движение транспортных средств по улицам Октябрьской Революции (от улицы Коммунистической до дома 6 по улице Октябрьской Революции), Коммунистической (от улицы Октябрьской Революции до улицы Глинки), Глинки (от улицы Коммунистической до улицы Коненкова), сообщает администрация Смоленска.

Движение на муниципальном маршруте № 21н будет организовано по улице Большая Советская.

Напомним, 19 сентября смоляне примут участие в «Кроссе нации - 2020»