Жителя Рославля задержали по подозрению в убийстве женщины ножом Фото: pixabay.com

В МВД России «Рославльский» поступило сообщение об обнаружении трупа женщины с ножевым ранением в квартире, расположенной в одном из микрорайонов города.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. В жилище находился хозяин квартиры, который спал, и его сожительница.

16 сентября 2020 года в ходе застолья между хозяином квартиры и погибшей возник словесный конфликт, подозреваемый схватил кухонный нож ударил им в область сердца женщине, от которого она скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина пошёл спать, а его сожительница обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь.

С места происшествия были изъяты следы пальцев рук, а также предполагаемое орудие убийства – кухонный нож со следами бурого цвета.

Личность погибшей установлена, ею оказалась 53-летняя гражданка.

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление неработающий 45-летний местный житель.

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый задержан.

Напомним, житель Сафоново предстанет перед судом за поджог квартиры сожительницы