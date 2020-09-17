Администрация Смоленска требует демонтировать незаконные постройки Фото: pixabay.com

Cотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска выявили самовольно установленные некапитальные строения, расположенные в городе Смоленске:

В соответствии с Положением о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на владельцев составлены акты.

Собственникам необходимо демонтировать вышеуказанные объекты до 25 сентября 2020. В противном случае случае постройки будут снесены.