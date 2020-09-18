Известный баритон из Москвы выступит в Смоленске на Дне города Фото предоставлено пресс-службой администрации города

26 сентября в 13.00 на центральной площади Ленина выступит известный баритон из Москвы, лауреат международных конкурсов, солист оркестра Росгвардии - Максим Щербицкий, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Совместно с оркестром русских народных инструментов им. В.П. Дубровского под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Игоря Каждана певец представит зрителям концертную программу «СМОЛЕНСКАЯ СТЕНА», посвящённую 77-й годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков.

В программе прозвучат патриотические песни прошлых лет и современных авторов, музыка из кинофильмов, а также песни смоленских композиторов.

Напомним, в Смоленске запустят «Троллейбус знаний» в День города.