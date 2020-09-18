На Смоленщине разрешили спортивные мероприятия со зрителями Фото: pixabay.com

Спортивные мероприятия со зрителями разрешили проводить в Смоленской области при соблюдении ряда условий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Однако их проведение чётко регламентировано указом губернатора Алексея Островского о продлении режима повышенной готовности в Смоленской области от 17 сентября.

Мероприятия будут проходить с учётом эпидемиологической обстановки в регионе, а также основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора. Таким образом, запрет снят со спортивных мероприятий на открытой территории, которая ограждена по периметру. Помещение не должно быть заполнено людьми более, чем на половину.

Должен быть оборудован «входной фильтр», обеспечено бесконтактное измерение температуры тела. Зрители должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее, чем в полтора метра.

Напомним, известный баритон из Москвы выступит в Смоленске на Дне города.

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