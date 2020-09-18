В Смоленске на следующей неделе ограничат горячую воду на 12 улицах Фото: pixabay.com

По информации администрации Смоленска, с 21 по 25 сентября в связи с плановой проверкой оборудования МУП «Смоленсктеплосеть» извещает о возможном ограничении горячего водоснабжения по следующим адресам:

Ломоносова 2/72, 4, 6, 6А, 6Б, 8 (МБДОУ «Детский сад №7»), Шевченко 62, 64, 66, 68, 70

Ломоносова 8А (МБДОУ «Детский сад № 30 «Аист»), 10 (МБДОУ «Детский сад № 31 «Светлана»), 10А (к. 1, 2, 3), 12, 14, 16, 16А, 16Б

Рыленкова 6, 6А (к. 1,2), 8, пр-т Строителей 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18, 18А

Красина 38А (МБДОУ «Детский сад № 14 «Алиса»)

Попова 100 (к.1,3), 102, 104, Рыленкова 49 (к.1, 2), 51, 51А, 53, 55

Ленина 4 (гимназия)

Крупской 34

Крупской 34А

Трамвайный пр-д 3

При надлежащем состоянии оборудования в ходе технического освидетельствования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.