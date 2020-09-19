Ряд автобусов изменили график движения в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

Два автобуса изменят график движения со следующей недели. С 21 сентября не будет курсировать автобус №141 «Смоленск – Черемушки» отправлением из Смоленска в 18.25, 19.40, из Черемушек в 19.00 и 20.20. И №105 «Смоленск – Слободка» отправлением из Смоленска в 17.55 и отправлением из Слободки в 18.50.

В МУПе сообщили, что коррективы в расписания вносятся из-за уменьшения светового дня, а также снижения пассажиропотока.

Кроме того, сотрудники предприятия обращают внимание, что с 21 сентября также вносятся коррективы по маршруту № 147 «Смоленск – Рясино». Отправление из Смоленска в 17.50, переносится на 15.00, а из Рясино с 18.50 в 15.50.

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