Фасад дома на улице Николаева в Смоленске украсит портрет писателя Азимова. Фото: из свободных источников.

Фасад одного из домов на улице Николаева в Смоленске недалеко от продовольственного рынка украсит портрет писателя-фантаста Айзека Азимова. Художники уже приступили к работе.

В администрации Смоленска отметили, что за появление граффити проголосовали сами смоляне.

Напомним, американо-русско-белорусский фантаст Айзек Азимов родился в селе Петровичи Шумячского района Смоленской области сто лет назад, 2 января 1920 года.

Фасад дома на улице Николаева в Смоленске украсит портрет писателя Азимова. Фото: администрация Смоленска.

Автор около 500 произведений, в основном художественных (прежде всего в жанре научной фантастики, но также и в других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и научно-популярных (в самых разных областях - от астрономии и генетики до истории и литературоведения). Многократный лауреат премий «Хьюго» и «Небьюла».