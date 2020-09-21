Монтаж стелы памяти в Смоленске близится к завершению. Фото: администрация г. Смоленска.

Монтаж мемориальной стелы «Бессмертный полк» в Сквере Памяти героев близится к завершению, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На гранитной стене появятся три тысячи земляков, которые отдали жизнь за Победу.

В администрации города отмечают, что 25 сентября состоится ее торжественное открытие. Также на митинге будет заложена капсула с посланием будущим потомкам и церемония зажжения Вечного огня, который ранее был отремонтирован.

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