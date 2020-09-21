В Смоленске налоговая разъяснила порядок и правовые последствия исключения из ЕГРИП. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Документ позволяет в административном порядке по решению регистрирующего органа исключить из ЕГРИП фактически прекратившего свою деятельность ИП.

Изменения коснутся предпринимателей, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, но при этом есть недоимка и задолженность по налогам и сборам. По предварительным данным в настоящий момент в регионе насчитывается около 3 тысяч таких граждан.

Соответствующее решение об исключении публикуются в «Вестнике государственной регистрации», как и сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП.

- Заявления кредиторов могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации, - поясняет в УФНС России по Смоленской области. - В таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа».

Для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» Единым регистрационным центром области уже подготовлено более 200 решений.

Важно, что после исключения из ЕГРИП гражданин не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в течение трех лет.