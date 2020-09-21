В Смоленске колесо обозрения отправили на ТО. Фото: из архива администрации Смоленска.

Колесо обозрения перестало работать 21 сентября. По информации сотрудников организации, которые занимаются обслуживанием аттракциона, карусель будет проходить обязательный техосмотр. Проверка оборудования займет от одного до трех дней.

Кроме того, в организации отмечают, что ТО техника будет проходить ежемесячно.

Ранее "КП" писала, что патриотическое панно готовятся открыть 25 сентября. В Сквере Памяти Героев завершается ремонт.