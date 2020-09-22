Горячую воду отключат на 9 улицах в центре Смоленске. Фото: pixabay.com.
Жители девяти улиц останутся до вечера 22 сентября без горячей воды. В районе улицы Нормандия-Неман обнаружен поврежденный участок теплосети, который требует безотлагательного ремонта.
В зону отключения попадают десятки домов:
ул. Николаева, 24-44 чет;
Ново-Чернушенский пер., 1/2, 2, 3;
ул. Багратиона, 3-17 нечет, 4, 25/1-25д;
ул. Нормандии-Неман, 9-35 нечет, 24б-30 чет;
ул. Бородинская, 1;
ул. Тургенева, 34;
ул. Академика Петрова,14;
ул. Нахимова, 13а-г, 15, 17, 21, 29б-35 нечет;
ул. Полтавская, 8.
Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства и обещают, что вода вернется в квартиры смолян до 20.00.
Ранее «КП» сообщала о досрочном запуске отопления. В Администрации города было принято решение не дожидаться нормативных сроков, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов тепла.