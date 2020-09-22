Горячую воду отключат на 9 улицах в центре Смоленске. Фото: pixabay.com.

Жители девяти улиц останутся до вечера 22 сентября без горячей воды. В районе улицы Нормандия-Неман обнаружен поврежденный участок теплосети, который требует безотлагательного ремонта.

В зону отключения попадают десятки домов:

ул. Николаева, 24-44 чет;

Ново-Чернушенский пер., 1/2, 2, 3;

ул. Багратиона, 3-17 нечет, 4, 25/1-25д;

ул. Нормандии-Неман, 9-35 нечет, 24б-30 чет;

ул. Бородинская, 1;

ул. Тургенева, 34;

ул. Академика Петрова,14;

ул. Нахимова, 13а-г, 15, 17, 21, 29б-35 нечет;

ул. Полтавская, 8.

Коммунальщики приносят извинения за доставленные неудобства и обещают, что вода вернется в квартиры смолян до 20.00.

Ранее «КП» сообщала о досрочном запуске отопления. В Администрации города было принято решение не дожидаться нормативных сроков, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов тепла.