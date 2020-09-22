Сожитель украл у возлюбленной телефон и золотые украшения. Фото: pixabay.com.

28-летний обокрал собственную возлюбленную: в один прекрасный день 33-летняя смолянка не нашла своего мобильного телефона и не досчиталась украшений на 200 тысяч рублей.

Полицейские, расследовавшие дело, первым делом обнаружили гаджет - он "засветился" у нового владельца, который приобрел устройство по объявлению в интернете и описал продавца.

Далее было установлено, где находится подозреваемый.

На допросе мужчина признался, что, живя у заявительницы, узнал, где она хранит свои украшения, похитил их и сдал в ломбард, а похищенный мобильный телефон продал. Вырученными деньги потратил.

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.