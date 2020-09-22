Пристройку к школе №33 в Смоленске будут строить по столичному проекту.

В администрации Смоленска обсудили строительство пристройки к школе №37. Для этого уже найден нужный земельный участок.

Возводить пристройку власти планируют по типовому московскому проекту. Отдельно стоящее 4-х этажное здание будет рассчитано на 400 мест и 16 классов. Внутри будет находиться пищеблок, спортивный и актовый залы. Сейчас обсуждается вопрос создания галереи, которая свяжет вместе старый и новый корпус.

После прохождения необходимых экспертиз начнется возведение нового здания. Построить здание планируют за полтора года.

Ранее «КП» писала про введение в строй пристройки к 33-й школе. Новое здание должно было ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении. Однако в новом учебном году школа все же не смогла вместить всех желающих.