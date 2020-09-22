17-летняя смолянка лишилась пальцев на работе. Фото: pixabay.com.

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работнице одного из мясоперерабатывающих предприятий, расположенного в Смоленском районе.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в конце июня 2020 года 17-летняя девушка лишилась нескольких пальцев руки при очистке мясорубки-волчка.

- Эксперты установили, что к несчастному случаю привели ненадежность оборудования, ненадлежащий контроль руководителя за работой сотрудника и нарушение работником трудового распорядка. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК России по Смоленской области.